La donna che si imbarca per un lungo viaggio con 100mila euro nascosti in una valigia

Aveva centomila euro in contanti non dichiarati nascosti in una valigia, ma è stata bloccata e scoperta. Continuano incessanti i controlli dei traffici illeciti al porto da parte dei funzionari dell'Agenzia dogane e monopoli in servizio presso l'ufficio di Civitavecchia, in collaborazione con la locale compagnia della Guardia di Finanza. Stavolta, con l'intensificarsi dei viaggi all'estero via mare, sono stati passati al setaccio i veicoli e i passeggeri della tratta Civitavecchia-Tunisi nell'ottica di intercettare l'illecita esportazione di valuta all'estero.

A finire nelle maglie dei controlli è stata una cittadina tunisina, da anni residente nella provincia di Roma e in procinto di lasciare temporaneamente l'Italia che, alla domanda se avesse valuta da dichiarare, ha risposto negativamente. Tuttavia, l'eccessivo nervosismo palesato ha indotto i funzionari ad un'accurata ispezione dei bagagli della donna.

E così gli agenti hanno scoperto tutto: in una valigia, abilmente occultati, sono state rinvenute diverse mazzette di banconote avvolte in calze femminili, per un ammontare complessivo di oltre 100mila euro, ora oggetto di sequestro.