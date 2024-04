Donna picchiata e violentata da una coppia: gli abusi ripresi col cellulare

Arrivata in Italia dalla Moldavia per trovare lavoro e iniziare una nuova vita, è finita vittima di una coppia romena che l'ha maltrattata e costretta a subire violenza sessuale di gruppo. Succede a Catania, dove una 39enne è finita agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e un 41enne è stato portato in carcere. I due rispondono di maltrattamenti, lesioni personali e violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna moldava giunta in Italia da qualche mese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini sono partite da una segnalazione arrivata alla Squadra mobile dal Servizio per la Cooperazione internazionale di polizia. Secondo quanto ricostruito la donna è stata maltrattata e picchiata riportando anche la frattura di una clavicola. Non solo. La copia avrebbe costretto la donna a subire una violenza sessuale e la 39enne finita ai domiciliari avrebbe anche filmato gli abusi con il telefono. Gli inquirenti lo hanno analizzando trovando tre brevi video che incastrerebbero la coppia.

La vittima è stata condotta in una struttura protetta. L'indagato è in cella mentre la compagna è ai domiciliari perché mamma di un bambino di pochi mesi.