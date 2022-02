Donna di 60 anni aggredita e violentata mentre fa una passeggiata

Una donna di circa 60 anni ha denunciato di essere stata aggredita e violentata da uno sconosciuto nella serata di venerdì a Gatteo Mare, frazione del comune di Gatteo, nel Cesenate. Secondo quanto emerge la vittima era uscita da sola per un passeggiata nella zona della foce del Rubicone quando è stata avvicinata e poi picchiata da un uomo che l'avrebbe prima bloccata per poi abusare di lei. Quando è riuscita a dare l'allarme sono accorsi i carabinieri per le indagini e l'ambulanza per i soccorsi sanitari. La 60enne è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena. Sulla presunta violenza indagano ora i carabinieri della compagnia di Cesenatico.

Il sindaco: "Aggressione vile e ignobile"

Sul caso è intervenuto anche Roberto Pari, sindaco di Gatteo: "La vile e ignobile aggressione avvenuta a Gatteo Mare ai danni di una donna è un episodio gravissimo e deprecabile" ha fatto sapere il primo cittadino. "Simili fatti sono intollerabili e vanno condannati e contrastati con assoluta fermezza. Esprimo la mia piena solidarietà e quella di tutta l'Amministrazione alla vittima di questo atto spregevole e auspico che i carabinieri, con cui sono costantemente in contatto, possano trovare il colpevole ed assicurarlo alla giustizia in tempi rapidi".