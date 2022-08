Stupro di Piacenza, la vittima: "Riconosciuta nel video, sono disperata"

Il video dello stupro di Piacenza, finito al centro delle polemiche per aver fatto il giro del web dopo la pubblicazione di Giorgia Meloni sui suoi canali social, è stato rimosso da Facebook, Instagram e Twitter perché viola le loro regole. Al posto del tweet appare la scritta "Questo tweet ha violato le regole di Twitter", con un apposito link che rimanda alle norme della piattaforma. Sui social del gruppo Meta, invece, le norme violate sono quelle relative al cosiddetto 'Sfruttamento sessuale di adulti'.

Nel frattempo il gip di Piacenza ha convalidato l'arresto del richiedente asilo della Nuova Guinea accusato di avere stuprato la donna ucraina, accogliendo la richiesta della Procura che chiedeva l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Il 27enne rigetta però le accuse, dichiarando di essere innocente e di essersi avvicinato alla donna solo per aiutarla dopo averla sentita urlare.

Troppo tardi, però, perché la vittima, una donna ucraina che vive in Italia da molti anni, avrebbe detto agli inquirenti di aver “manifestato un forte disagio per la diffusione del video”. Secondo quanto riportato dall'Agi la donna sarebbe "disperata”, perché “mi hanno riconosciuta da quel video”, nonostante il volto della vittima fosse oscurato. Intanto, la Procura di Piacenza avrebbe aperto un fascicolo a carico di ignoti per il reato di “diffusione senza consenso di materiale riproducente atti sessuali”. Le immagini che documentano lo stupro, avvenuto domenica 21 agosto 2022 in via Scalabrini, sono state diffuse anche da alcune testate giornalistiche e siti internet.

Sulla pubblicazione del video integrale dello stupro di Piacenza sono in corso accertamenti da parte della Questura e della Polizia Postale. Nelle scorse ore il Garante della privacy ha dichiarato di aver avviato verifiche per “accertare eventuali responsabilità da parte dei soggetti che a vario titolo e per finalità diverse vi hanno proceduto” mentre il procuratore Grazia Pradella avrebbe parlato di “approfonditi accertamenti, trattandosi di fatto astrattamente riconducibile ad ipotesi di reato”.