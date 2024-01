Due donne precipitano dalla seggiovia: una è morta

Un drammatico incidente si è consumato nel comprensorio sciistico dell'Alpe di Siusi, in Alto Adige: due donne sono precipitate insieme dalla seggiovia, atterrando dopo un volo di circa 7 metri. Una di loro, di 83 anni, non ce l'ha fatta. Ha invece riportato varie ferite e versa in condizioni gravi, ma non è in pericolo di vita, l'altra donna, 55enne, trasportata in elicottero al pronto soccorso di Bolzano.

La tragica caduta è avvenuta nei pressi della stazione a valle della seggiovia a quattro posti Goldknopf /Punta d'Oro, che collega le piste paradiso e Floralpina. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri Aiut Alpin Dolomites e Pelikan 2, insieme al soccorso alpino e ai carabinieri. Restano da accertare le dinamiche dell'incidente.