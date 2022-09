Private dei figli perché gay, in tv dopo l'appello a Today: "Vogliamo solo essere madri"

"Noi vogliamo solo continuare a essere mamme e riabbracciare i nostri figli, non c’è bisogno di discriminare, minacciare di morte, non servono intimidazioni via social. Siamo stanche, abbiamo bisogno di vivere i nostri figli, vogliamo soltanto la pace, la serenità e la sicurezza che ai nostri figli non succeda nulla". È questo l’appello lanciato da Marilena e Adriana, le due donne della provincia di Palermo che non vedono più i loro figli da quando hanno fanno coming out.

La coppia aveva già denunciato il loro diritto violato proprio a Today. Ora entrambe si sono presentate in televisione. Hanno raccontato la loro storia al giornalista e conduttore televisivo Salvo Sottile. Così, dal salotto del programma "I fatti vostri" in onda su Rai2, hanno rivolto un appello a genitori ed ex suoceri perché, lo ha detto Adriana, "non serviva tutto questo, bastava lasciarci il diritto a essere madri".

Storie sbagliate e passati di violenze

Marilena ha 31 anni e Adriana 28. Prima erano amiche, poi si sono innamorate e oggi lottano per essere genitori. Facendosi forza l’una con l’altra, hanno raccontato all’Italia il loro dramma, che viene da un passato di violenze subite dai loro ex compagni. In particolare Marilena ha parlato del padre del suo figlio più piccolo (rimasto a casa con le due donne): "Faceva cose losche e mi picchiava, io sapevo troppe cose e se denunciavo mi minacciava di morte, poi un giorno sono riuscita a scappare". Da quella volta suo figlio, che oggi ha quattro anni, non l’ha più lasciata e c’è anche un motivo. "Vivendo col padre, tornava a casa con i lividi, ho denunciato ma il procedimento è ancora in corso e la mia paura più grande è morire per mano loro", riferendosi alla famiglia dell’ex. Anche Adriana si è aperta, parlando del padre di sua figlia: "Lui è un uomo debole, è finita per colpa di mia madre che si intrometteva sempre. Mia madre non mi fa vedere mia figlia, non mi vuole dare i miei diritti e credo che sia perché sto con Marilena".

La denuncia e l’appello in tv

In tutto questo Adriana e Marilena non vedono più i loro figli di undici e dodici anni. Sono convinte che ci sia stata una combutta fra i genitori di Adriana (affidatari di suo figlio) e i nonni paterni del figlio grande di Marilena. Sono convinte che non abbiano mai accettato la loro relazione omosessuale. "Non capiamo perché non ci fanno vivere i nostri figli, noi siamo qui per chiedere aiuto e giustizia e capire che cosa ci sia sotto a questa storia - ha continuato Marilena - Hanno strumentalizzato la nostra vita privata perché hanno sempre cercato di rovinarci e adesso entrambe le famiglie stanno cercando di distruggerci". Il motivo? La loro relazione omosessuale ma, per quanto la spiegazione sia semplice, agli occhi loro resta incredibile. "Non capiamo, tutti erano con noi, tutti erano felici, per questa situazione abbiamo anche perso il lavoro - ha continuato Marilena - e tutto questo da quando ci siamo messe insieme. Io a volte sento mio figlio al telefono ma non lo riconosco più: è come se il bambino mi volesse dire qualcosa ma non lo riconosco più, no so cosa è successo. Erano a casa nostra, non mancava loro nulla, volevano vivere con noi e adesso ci odiano".

Durane la trasmissione anche il giornalista Sottile si è appellato alle autorità competenti affinché diano una mano alle due mamme, che hanno confermato di non avere intenzione di fermarsi. Nonostante in studio ci siano stati momenti di commozione, si sono dette determinate. "La nostra forza ce la danno i nostri figli e ce la diamo anche tra di noi" ha detto con le lacrime agli occhi Adriana, mentre Marilena le stringeva la mano cercando il suo sguardo. Quella forza arriva anche dal figlio piccolo di Marilena che è ancora con loro e di cui si devono occupare. Ha quattro anni e ha bisogno di attenzioni. "Ogni notte ci addormentiamo con il piccolino - ha detto con voce rotta Adriana - lui è sempre con noi e a volte gli scappa anche di chiamarmi mamma".