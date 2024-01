Il mistero delle due donne morte in case diverse nello stesso paese

Giallo a Naro, cittadina in provincia di Agrigento, dove due donne sono state trovate morte in abitazioni diverse oggi 5 gennaio 2024. Il primo cadavere era in cortile Avenia, in un appartamento incendiato. Il corpo era carbonizzato. L'altra donna era in una pozza di sangue in una casa di via Da Vinci. Le due abitazioni non sono distanti e si ipotizza il duplice omicidio. Pare che le donne, entrambe romene, fossero amiche.

Al lavoro, da poco prima dell'alba, ci sono i carabinieri della stazione cittadina e quelli della compagnia di Licata. Sul posto anche il sostituto procuratore Elettra Consoli e l'aggiunto Salvatore Vella. Sono stati portati in caserma per accertamenti alcuni connazionali delle vittime.

"Ho appreso la notizia stamani dalla stampa, aspetto di avere maggiori informazioni per capire meglio cosa sia accaduto. Ma l'intera comunità è sconvolta da una simile violenza", dice all'Adnkronos Maria Grazia Brandara, sindaco di Naro. "Non conoscevo personalmente le due vittime - aggiunge il primo cittadino -, ma la loro morte resta un trauma per la nostra piccola comunità. Come sindaco non posso che provare un grande dolore".

