Giallo in un palazzo, trovate morte due donne: una sul pianerottolo, l'altra in casa

Due donne di origini cinesi sono state trovate senza vita in una palazzina del quartiere Prati, a Roma. La macabra scoperta è avvenuta nella mattina di oggi, giovedì 17 novembre, in uno stabile in via Augusto Riboty: una delle due donne è stata trovata insanguinata sul pianerottolo dal portiere del palazzo, mentre l'altra era all'interno di un appartamento. Un giallo sul quale indaga la polizia di Stato con gli investigatori della squadra mobile sul posto. Al momento non è chiaro se si tratti di un doppio omicidio o di un omicidio-suicidio.

L'allarme è scattato intorno alle ore 10, quando il portiere dello stabile ha trovato una delle due donne stesa a terra in un lago di sangue, già priva di vita. Sul posto sono intervenuti subito i poliziotti, i medici del 118 e i vigili del fuoco: salendo le scale e seguendo le tracce di sangue, gli agenti sono arrivati al secondo appartamento, al cui interno giaceva la seconda vittima. La polizia scientifica e la squadra mobile sono al lavoro per chiarire la dinamica della tragedia: secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero due donne cinesi di 45 anni circa.