Un colpo di pistola, le coltellate alla schiena: due donne uccise dai mariti

Due femminicidi in poche ore. La scia di sangue non si ferma mai nell'Italia del 2024. A Cagliari e ad Arezzo due donne sono state uccise dai mariti. Due omicidi efferati: nel primo caso la vittima è stata colpita con un coltello da cucina, nel secondo caso è stata freddata con un colpo di pistola.

"Mi ha riso in faccia": uccide la moglie con un coltello da cucina a Cagliari

La tragedia a Cagliari è avvenuta nella notte. Al culmine di un litigio, Luciano Ellies, 77 anni, ha ucciso la moglie, la 59enne Ignazia Tumatis. È successo in una palazzina di via Podgora, nel quartiere di San Michele. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo - che adesso è in stato di fermo - avrebbe usato un coltello da cucina per colpire la moglie più volte alla schiena. La donna non ha avuto scampo: inutile l'intervento del 118. Il marito deve ora rispondere di omicidio volontario.

Il delitto si è consumato poco dopo le 23 di giovedì 20 giugno. A dare l'allarme al numero unico di emergenza sono state le figlie della coppia. Sarebbe stato il padre ad avvertirle: "Ho ucciso la mamma". Preoccupate, le figlie sarebbero andate nella casa dei genitori: lì hanno trovato la mamma riversa in una pozza di sangue e il papà in piedi, sotto shock. "Mi ha riso in faccia e non ci ho visto più", sarebbero state le uniche parole dell'uomo. Gli agenti della squadra mobile della polizia, intervenuti sul posto, stanno indagando per ricostruire con esattezza l'accaduto. La coppia era sola in casa quando si è consumato il delitto.

Arezzo, spara alla moglie e la uccide: ancora un femminicidio

Ad Arezzo, in viale Giotto, un uomo di 80 anni ha sparato alla moglie, 72enne, con una vecchia pistola che aveva con sé in casa (regolarmente denunciata). Un colpo solo che ha freddato la donna, ritrovata cadavere quando sono arrivati i soccorsi, allertati poco dopo la mezzanotte di oggi, venerdì 21 giugno. Sul posto sono arrivate l'automedica e l'ambulanza della Croce bianca, ma per la signora, che a quanto pare soffriva da tempo di una grave malattia, non c'era più nulla da fare. Secondo i primi riscontri, la vittima da tempo era affetta da Alzheimer e il marito faticava ad accudirla.

È stato il marito, subito dopo lo sparo, ad allertare i vicini che hanno chiamato il 118. Le indagini sono affidate alla polizia di Stato, coordinate dalla procura della Repubblica. L'uomo è stato arrestato e si trova presso la questura di Arezzo.