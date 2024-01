Maria e Delia massacrate in casa, 24enne sotto accusa: il suo alibi smentito dalla fidanzata

Due aggressioni, sfociate in omicidio, come vendetta per avere detto "no" ad attenzioni sessuali. Questo il contesto che ha portato al massacro di Delia Zarniscu e Maria Rus, le due donne romene uccise nella notte tra giovedì e venerdì nelle rispettive abitazioni a Naro (Agrigento). C'è un solo indagato: il 24enne Omar Edgar Nedelcov, romeno anche lui. Ha provato a costruirsi un alibi, ma è stato smentito e contro di lui c'è una lunga lista di elementi. Intanto proseguono i rilievi degli inquirenti per fare luce sugli aspetti ancora oscuri della vicenda. Cosa sappiamo e su cosa lavorano gli inquirenti.

La notte maledetta di Delia e Maria, la ricostruzione dell'omicidio

Giovedì sera a casa di Delia Zarnisc c'è stata una cena accompagnata da super alcolici. Con la donna c'erano l'indagato e un altro loro connazionale. Stando a quanto è stato ricostruito, il giovane - fortemente ubriaco - avrebbe molestato sessualmente la donna che avrebbe reagito buttando fuori casa gli ospiti. Durante la cena pare che i tre romeni avessero parlato di Maria Rus. Quando i due romeni sono stati allontanati dalla casa di via Vinci, il più giovane si sarebbe diretto verso vicolo Avenia a casa proprio di Rus, mentre il 50enne sarebbe andato a casa sua. Rus, senza nulla temere, avrebbe aperto la porta al giovane e il 24enne l'avrebbe, secondo l'accusa, uccisa a botte e poi bruciata, utilizzando la poltrona che c'era nel salone di ingresso. Le telecamere all'esterno dell'abitazione lo hanno inquadrato nitidamente entrare e uscire dalla casa immortalando persino i pantaloni con la cerniera aperta. Da vicolo Avenia, il giovane romeno ubriaco sarebbe tornato in via Vinci, nella casa di Delia Zarniscu. Avrebbe sfondato la porta di ingresso e con "una ferocia inaudita" - come è emerso fin dal primo sopralluogo nell'abitazione -, avrebbe trucidato anche la 58enne. L'autopsia ha confermato "le lesioni plurime su entrambe" le donne, che sono state "colpite ripetutamente" prima di essere uccise.

L'alibi (smentito) e i vestiti sporchi di sangue

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Omar Edgar Nedelcov. L'interrogatorio del gip era previsto per il 7 gennaio in videocollegamento dal carcere di Gela, dove è detenuto, ma è stato rinviato a oggi. Assistito dal suo legale Diego Giarratana, già nell'interrogatorio reso ai pm si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Omar Edgar Nedelkov era già noto perché nel recente passato era stato accusato di furto ai danni della ditta agricola del paese dove lavorava e d'aver appiccato, utilizzando gasolio, un incendio a una delle serre.

Come si legge su AgrigentoNotizie, il 24enne avrebbe provato a costruirsi un alibi ma la messinscena non ha retto. "Questa notte sono stato al bar con la mia fidanzata": avrebbe detto Omar Edgar Nedelkov. Sia la sua ragazza sia il titolare dell'attività però lo hanno smentito. Non solo: la ragazza con cui era legato da una relazione sentimentale avrebbe rivelato agli inquirenti che Omar le avrebbe chiesto di confermare la sua falsa versione. La madre del giovane avrebbe poi raccontato che aveva i vestiti sporchi di sangue e che si è cambiato.

Cosa cercano gli inquirenti nella casa di Maria Rus

Intanto il nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco è al lavoro in vicolo Avenia, nell'abitazione di Maria Rus. Oltre agli specialisti dei pompieri è presente anche il nucleo cinofili con il pastore belga "Aika". Si tratta di un cane addestrato nella ricerca di acceleranti, cioè liquidi infiammabili e inneschi vari. I nuovi accertamenti servono per stabilire se sia stato o meno usato liquido infiammabile per innescare il rogo.