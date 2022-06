Il ragazzo che entra nei bagni della Caritas e violenta due donne

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri di Cagliari con l'accusa di violenza sessuale. Il giovane, nel tardo pomeriggio di ieri, avrebbe aggredito una 48enne e una 64enne all'interno della Caritas di viale Fra Ignazio. Una delle due donne, entrambe originarie del capoluogo sardo, è riuscita a chiamare il 112 fornendo la descrizione del 22enne, di nazionalità gambiana. I militari, intervenuti sul posto, si sono messi sulle sue tracce e lo hanno rintracciato in via Ospedale.

Il capo equipaggio della pattuglia gli ha intimato di fermarsi: il giovane aveva in mano una busta che conteneva un oggetto non identificato, e non ha rispettato l'invito, ma ha assunto anzi un atteggiamento minaccioso nei confronti dei carabinieri. A quel punto uno dei militari, vista la situazione di potenziale pericolo e ricorrendo le condizioni, ha utilizzato la pistola taser. Una volta immobilizzato, il ragazzo è stato portato nella caserma di via Nuoro e, dopo una visita medica, ne è stato accertato il buono stato di salute.

Da quanto ricostruito, era entrato nel bagno della struttura gestita dalla Caritas e, con violenza e minacce, aveva approfittato delle due donne. Oltre all'arresto e al trasferimento alla casa circondariale di Uta, è stato anche denunciato per violenza privata.