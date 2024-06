Troppi giovani sportivi malati di tumore: scoperto maxi giro di farmaci dopanti

Troppi sportivi malati di tumori che in letteratura scientifica sono specificatamente collegati all'uso di sostanze anabolizzanti. È partita così da Bolzano una maxi inchiesta che ha portato alla scoperta di un vasto traffico di sostanze dopanti.

I carabinieri del Nas di Trento hanno eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare, tra Roma (2 in carcere e 1 domiciliari) Milano (3 in carcere) e Bolzano (1 in carcere). Sotto accusa ci sono sei uomini e una donna. A Milano è stato scoperto un deposito con più di duemila confezioni di ogni tipo di anabolizzanti che, se venduti, avrebbero fruttato circa centomila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo l'accusa al centro del traffico ci sarebbe un bodybuilder e personal trainer che lavora in una palestra molto frequentata dai giovani. Avrebbe raccolto le "ordinazioni" dai clienti e poi avrebbe curato l'acquisto facendo avere quanto richiesto come fermo posta presso una grossa catena di spedizioni. Il nome del destinatario era falso e così il nome del mittente, in modo da non permettere l'identificazione anche in caso di controllo. Il venditore girava il link col tracciamento del pacco al cliente che seguiva la spedizione e lo ritirava usando la ricevuta sul telefono. In un caso, seguendo il cliente, i carabinieri hanno trovato le sostanze nel portabagagli appena caricato.

Sembra che l'allenatore avesse anche un collaboratore, che avrebbe avuto il compito di raccogliere i soldi contanti dei clienti e che è stato denunciato a piede libero in concorso.

La principale fonte di approvvigionamento per il Trentino Alto Adige era Roma. Per individuare chi spediva i pacchi, i militari del Nas hanno controllato un ufficio di spedizioni e sono risaliti a una coppia che ogni giorno inviava pacchi in tutta Italia (tra cui anche Bolzano) con nomi falsi. Sembra che i due potessero contare sulla complicità del titolare del negozio, pagato per stare in silenzio pur sapendo cosa c'era nelle confezioni spedite.

Una volta che i carabinieri hanno "disturbato" il commercio da Roma, il gruppo si è riorganizzato facendo partire i pacchi da Milano. Allo stesso tempo hanno individuato una sorta di "coordinatore" della attività che dopo alcuni pacchi "persi" tra Roma e Bolzano, decideva di provvedere personalmente.

Secondo quanto emerso dalle indagini c'era insomma una vera rete. Il giro d'affari dei pacchi inviati da ciascun "centro spedizioni" si aggirava sui 250 al mese per un introito mensile tra i 55 mila e i 65 mila euro.

I carabinieri hanno perquisito non solo la abitazioni degli arrestati, ma anche palestre a Bolzano, e le abitazioni di amici e fidanzate degli arrestati perché sembra che lì venissero nascosti soldi, anabolizzanti e carte di credito intestate ad altri sui cui ricevere pagamenti.