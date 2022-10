Doppia tragedia sulle strade: muoiono due ragazze

Due incidenti e due giovani vite spezzate. A Vitiano, fraziuone di Arezzo, una ragazza di 22 anni è morta in un incidente che si è verificato lungo la strada regionale 71 in Valdichiana. Tre le automobili rimaste coinvolte nel sinistro, per lo più occupate da giovani che stavano uscendo per un sabato sera di divertimento. Tragico il bilancio: sette persone ferite, una deceduta.

Non è ancora chiara la dinamica dello scontro. Erano circa le 23,30 quando si è verificato lo schianto che ha interessato tre vetture. L'impatto è avvenuto proprio all'interno dell'abitato di Vitiano: procedendo da Castiglion Fiorentino verso Arezzo, circa 100 metri prima del bar Vecchio Mulino. E proprio in direzione Arezzo viaggiava l'auto a bordo della quale si trovava la vittima, una ragazza di 22 anni della Valdichiana aretina. Era seduta sul lato passeggero, alla guida del mezzo, invece, c'era un ragazzo.

Oltre alla vittima sono rimaste coinvolte altre sette persone: 3 sono state ricoverate in codice giallo all’ospedale della Fratta, due ragazzi (23 e 22 anni) e una ragazza ( 22 anni); 3 ricoverati all’ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo, due uomini (32 e 37 anni) e una donna (32 anni); un ragazzo di 23 anni è invece ricoverato in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena. Le indagini sull'accaduto e la gestione del traffico sono curate dalla Polizia municipale di Arezzo guidata dal comandante Aldo Poponcini. Tutti e tre i conducenti dei mezzi coinvolti sono stati sottoposti, come da prassi, ai test alcolemico e tossicologico.