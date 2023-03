Doppio incidente in autostrada: si schiantano anche i soccorritori

Un incidente, poi un altro. Doppio schianto domenica sera sull'autostrada A1, nel tratto compreso tra Lodi e Casalpusterlengo, dove un'Audi e una Bmw si sono scontrate tra loro all'altezza di un cantiere. "La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale, ma da una prima ricostruzione sembra che l'incidente sia stato causato da una delle due autovetture che, percorrendo la carreggiata sud, ha invaso la corsia in deviazione", ha fatto sapere Autostrade per l'Italia in una nota.

Pochi minuti dopo si è verificato un tamponamento tra un'ambulanza e un'auto medica che stavano sopraggiungendo sul luogo dello schianto per prestare soccorso ai feriti. In tutto, stando a quanto riportato dal 118, sono rimaste coinvolte nove persone, tra cui un bambino di sei anni. I feriti sono stati accompagnati tutti in codice giallo negli ospedali della zona e nessuno di loro dovrebbe essere in condizioni gravi.

Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per liberare dall'auto gli occupanti della Bmw, che è finita sul guardrail nel punto in cui le vetture devono passare nella corsia opposta a causa del cantiere. Pesantissimi i disagi al traffico, con cinque chilometri di coda di coda in direzione Milano, prima che il tratto fosse temporaneamente chiuso.