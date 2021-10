Dora Lagreca: i messaggi all'amica e i punti del dramma ancora da chiarire

"Va male, ci siamo lasciati è già da lunedì che non ci parliamo più". Dora Lagreca in questo modo si confidava, attraverso alcuni messaggi, a una cara amica. La ex modella 30enne è morta a Potenza nella notte tra venerdì e sabato dopo essere caduta da un balcone al quarto piano di una palazzina; raccontava di problemi con il suo ragazzo. "Sono successe troppe cose - continuava la donna - ha sbagliato ti dovrei spiegare di più, ma ha sbagliato: usa brutte parole", conclude. La conversazione è stata mandata in onda ieri a "Pomeriggio Cinque".

Dora Lagreca è morta nella notte tra venerdì e sabato

E' indagato per istigazione al suicidio Antonio Capasso. L'uomo ha raccontato ai carabinieri di aver cercato di fermare la fidanzata quando si è sporta dalla finestra ma di non esserci riuscito. E' stato poi lo stesso Capasso a chiamare i soccorsi e i suoi genitori. In quella tragica notte saranno invece i carabinieri a informare la famiglia Lagreca.

Dora Lagreca è precipitata la notte tra l’8 e il 9 ottobre scorsi dal balcone della mansarda, in via Di Giura a Potenza, nella quale viveva con il fidanzato, Antonio Capasso, ora indagato per istigazione al suicidio. Era completamente nuda. Un dettaglio la versione dei fatti fornita dal fidanzato

Erano stati immediati i soccorsi e la corsa al vicino ospedale "San Carlo", ma non c'è stato nulla da fare. L'impatto al suolo è stato violentissimo: la giovane è precipitata dal terrazzino di un appartamento all'ultimo piano. E' caduta giù, nel silenzio della notte, ha colpito un'antenna parabolica, e poi si è schiantata sull'erba umida.

Dall'autopsia non sarebbe emerso nulla di rilevante. Il legale di Capasso rimarca che non ci sono elementi al momento che facciano pensare a una colluttazione o a una accesa lite tra i due prima della tragedia. L'inchiesta per capire cosa abbia portato alla morte di Dora Lagreca è solo all'inizio.