Dora Lagreca, morta dopo una caduta dal balcone: indagato il fidanzato

Istigazione al suicidio. Queso il capo d'accusa per cui è finito sul registro degli indagati Antonio Capasso, il fidanzato di Dora Lagreca, la ragazza di 30 anni deceduta nella notte tra venerdì e sabato a Potenza dopo essere caduta dal balcone del quarto piano di una palazzina. L'uomo aveva raccontato ai carabinieri di avere cercato di fermare la fidanzata, che si sarebbe lanciata nel vuoto al culmine di una lite. Una versione, quella del suicidio, che la famiglia esclude categoricamente.

Le indagini sulla morte di Dora Lagreca

Intanto proseguono le indagini coordinate dalla Procura di Potenza e condotte dai carabinieri della compagnia del capoluogo e del nucleo investigativo provinciale. La donna da poco aveva preso servizio presso una scuola della vicina Tito come assistente scolastica specialistica. La tragedia si è consumata in un appartamento al quarto piano di un palazzo in via Di Giura, la donna è morta dopo essere precipitata da un'altezza di oltre dieci metri. Alle 2.30 di sabato sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'ambulanza del 118. Trasportata in codice rosso all'ospedale San Carlo, dopo due ore la donna è deceduta.

A dare l'allarme, secondo la ricostruzione, è stato il fidanzato che era con lei nell'appartamento. Insieme avevano trascorso la serata in qualche locale e poi erano rientrati nell'appartamento che è nella disponibilità dell'uomo. Al rientro sarebbe avvenuto un forte litigio. Sentito dagli investigatori, Capasso ha dichiarato di non avere responsabilità.

Domani l'autopsia a Potenza

L'autopsia sul corpo di Dorà è prevista per la mattina di domani, martedì 12 ottobre, l'ospedale San Carlo di Potenza. L'iscrizione del fidanzato, Antonio Capasso, nel registro degli indagati per istigazione al suicidio sarebbe "un atto dovuto" per permettere agli investigatori di compiere una serie di accertamenti e all'indagato di nominare un perito di parte che parteciperà all'esame.

Le cause della tragedia sono ancora in fase di accertamento, nessuna ipotesi è stata esclusa. Grande dolore a Montesano sulla Marcellana dove sarà indetto il lutto cittadino nel giorno dei funerali.