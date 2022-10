Doriano Furceri: chi era il comandante ucciso da un brigadiere e l'ipotesi sul movente

Si chiamava Doriano Furceri il comandante della stazione carabinieri di Asso, nel Comasco, ucciso con tre colpi di pistola esplosi dal brigadiere Antonio Milia, da poco tornato in servizio dopo un periodo di assenza per motivi di salute. Furceri aveva 58 anni e da 35 era in servizio nell'Arma per la quale ha ricoperto il ruolo di comandante di stazione in diversi Comuni della Lombardia come Seregno e Merate. Era originario di Palermo e gli ultimi 17 anni, prima del trasferimento ad Asso avvenuto nel 2021, li aveva trascorsi al comando della stazione di Bellano, un incarico assai longevo interrotto solo quando nel 2008-2009 è stato in missione in Kosovo. Il comandante lascia la moglie e tre figli.

I fatti

Gli spari sono stati uditi ad Asso nel tardo pomeriggio del 27 ottobre. Secondo alcuni testimoni il brigadiere avrebbe gridato "l'ho ammazzato" per poi barricarsi nella caserma. Alle 5,40 di questa mattina il blitz dei reparti speciali dell'Arma che hanno catturato Milia e liberato una donna carabiniere che era in una camerata della caserma e le famiglie degli altri militari che comunque non sono mai stati in pericolo. L'irruzione è stata portata a termine dal Gruppo di intervento speciale dei carabinieri con un'unità cinofila d'assalto. Il comandante però era già morto. Il brigadiere sarebbe uscito zoppicando ed è stato portato via: poi è stato arrestato. Non si sa con certezza cosa lo abbia spinto a sparare. Iniziano però ad emerge delle ipotesi che ovviamente andranno verificate dalla magistratura.

L'ipotesi sul movente

A quanto si apprende Milia era stato sospeso dal servizio nei mesi scorsi, ma sarebbe stato riammesso a seguito del giudizio di una Commissione medico ospedaliera, ente sanitario esterno all'Arma, e dopo una copiosa documentazione medico-sanitaria di una struttura ospedaliera pubblica.

Secondo l'Ansa, la decisione di sospendere Milia sarebbe arrivata proprio in concomitanza con il trasferimento ad Asso del comandante Furceri. Il provvedimento sarebbe stato preso dai vertici della Compagnia di Como "in seguito ad alcuni comportamenti allarmanti - scrive l'agenzia di stampa -, che avevano fatto emergere una tendenza suicida del militare, per via, sembra, di una crisi dei rapporti con la moglie". Al brigadiere era stata tolta la pistola di ordinanza, ma poi aveva ottenuto - nelle scorse settimane - il via libera al reintegro da parte di una commissione medica esterna ai carabinieri. Il luogotenente Forceri però avrebbe deciso di mettere il brigadiere in ferie forzate perché non lo riteneva ancora pronto per tornare in servizio. Sarebbe dovuto a questo motivo l'attrito da cui è scaturita la tragedia.