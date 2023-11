I commercianti che dormono in negozio per difendersi dai ladri

Costretti a vivere "murati" in negozio per difendersi dall'attacco dei ladri. Una decisione che Kalama, negoziante iraniano di Via Sant'Antonino, nel cuore del centro storico di Firenze, è stato costretto a prendere dopo che il suo esercizio commerciale è stato assediato dai malviventi. Quello di Kalama, che vende articoli per turisti, non è un caso isolato. Nella zona di San Lorenzo quasi tutti si lamentano delle continue "visite" sgradite.

"Negli ultimi dieci giorni i ladri sono entrati ben quattro volte nel mio negozio - racconta stremato a FirenzeToday -. Alcune volte mi hanno rubato degli articoli come borse o accessori per cellulari, altre volte soldi del fondo cassa. A Firenze in tanti sono nella mia situazione". Insieme al fratello il commerciante ha quindi preso la decisione di dormire all'interno del negozio. E a quanto pare l'idea ha funzionato. "Tutte le volte ho chiamato la polizia per denunciare i furti, ma non riescono a fare niente. Per questo abbiamo deciso di passare le notti in negozio. Un paio di volte sono provati a entrare, ma sentendoci li abbiamo messi in fuga".

Kalama ha aperto il negozio in Via Sant'Antonino nove anni fa, e sostiene di non aver mai vissuto prima un contesto così insostenibile. "Negli ultimi mesi la situazione in questa zona è degenerata. È tanto tempo che ho questa attività, ma prima d'ora non ho mai ricevuto così tanti furti in poco tempo. Ed è assurdo che noi negozianti dobbiamo difenderci da soli. Queste ladri sono tutte persone senza documenti, per questo la polizia non fa niente, ma noi non possiamo andare avanti così".

