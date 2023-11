Agguato dopo il turno di notte: uccisa la dottoressa Francesca Romeo

Una dottoressa di 67 anni, Francesca Romeo, è stata uccisa a colpi da arma da fuoco mentre tornava dal turno di notte insieme al marito, rimasto ferito. Secondo quanto si è appreso la donna lavorava come guardia medica a Santa Cristina d'Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Un agguato in piena regola quello andato in scena lungo la strada provinciale 2 che collega proprio Santa Cristina a Taurianova, nel Reggino.

Uccisa la dottoressa Francesca Romeo, ferito il marito: la dinamica

La professionista, da quello che si è potuto apprendere, stava rientrando a casa in auto quando i killer sono usciti dalla vegetazione al lato della strada e l'hanno investita con i colpi mortali. In auto c'era anche il marito Antonio Napoli, 66 anni, ferito di striscio ad un braccio dai colpi sparati verso l'autovettura. Ora si trova ricoverato in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Taurianova, che hanno avviato le prime indagini sul fatto di sangue e stanno cercando di ricostruire le ore precedenti all’agguato mortale. Sul luogo dell'agguato sono arrivati anche gli investigatori della squadra mobile di Reggio Calabria, diretti da Alfonso Iadevaia, che hanno eseguito i primi rilievi e stanno cercando di ricostruire la dinamica del fatto su cui è stata aperta un'inchiesta dalla procura della Repubblica di Palmi, coordinata dal procuratore Emanuele Crescenti.

