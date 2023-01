Dottoresse aggredite durante il turno di notte in guardia medica

Dottoresse aggredite durante il turno di guardia medica. Il fatto è avvenuto durante un servizio sanitario notturno a Termoli e ha aperto una discussione in ambito medico, per le precarie, a volte del tutto indifese, condizioni in cui operano i medici, soprattutto in ambito emergenziale, ancor di più nelle precarie condizioni delle guardie mediche notturne. “Chiediamo attenzione” scrivono in una lettera all’azienda sanitaria regionale e medici di guardia.

La denuncia arriva proprio dalle dottoresse che, la notte tra il 6 e il 7 gennaio, erano di turno nella guardia medica di Termoli. In piena notte, secondo quanto raccontato dai camici bianchi, è arrivata una famiglia per chiedere di visitare una bambina. Bimba che è stata regolarmente visitata senza alcun problema né per il personale sanitario né per la paziente. Prima di andare via però, per motivi ancora da accertare, i familiari della piccola hanno dato in escandescenze. Uno di loro in stato di alterazione ha sferrato un pugno al vetro della porta d'ingresso mandandola in frantumi e ha aggredito con offese, ingiurie e minacce le dottoresse di turno. È stato necessario richiedere l'intervento dei carabinieri, che hanno poi raccolto la denuncia.

"Più volte - scrivono i medici di guardia al direttore generale Asrem (Azienda sanitaria regionale del Molise) - abbiamo segnalato l'inadeguatezza della sede attuale di Termoli, e alla luce della pesante aggressione alle colleghe ribadiamo la richiesta di mettere in sicurezza la sede che non ha una sala di aspetto, costringe l'utenza a dover attendere in condizioni di disagio ed è inoltre provvista di barriere architettoniche che rendono difficoltoso l'accesso alle persone con disabilità”.

I medici di guardia chiedono dunque attenzione “a queste problematiche perché la situazione rischia di avere pesanti effetti sull'attività medica, con fenomeni di stress psicofisico, rischio di errore medico, burnout. Così non riusciamo ad andare avanti - conclude la lettera - stiamo diventando il capro espiatorio dell'insofferenza dell'utenza, che non potendo rivalersi su altre figure mediche rivolge a noi il suo atteggiamento spesso ricattatorio e aggressivo".

Le dottoresse erano due durante lo stesso turno vista "la difficoltà a visitare per 12 ore decine e decine di persone, soprattutto durante i turni delle festività natalizie. Con solo medico è impossibile organizzarsi per rispondere al telefono, visitare i pazienti in sede e a domicilio. Già in due non si riesce a fare tutto questo contemporaneamente: la mole di lavoro è aumentata a dismisura e non è più gestibile".