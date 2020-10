La bufala del Dpcm che prevede il limite alle presenze nei funerali compreso il morto

C'è una presunta bozza di un Dpcm che ha data 10 ottobre e che viene condivisa sia su Whatsapp e su Facebook e che prevederebbe, tra l'altro, un limite ai funerali a dieci persone "compreso l'interessato", cioè il morto. Naturalmente si tratta di una bufala e non soltanto per il fatto che il nuovo Dpcm è invece previsto per oggi, lunedì 12 ottobre.

La bufala del Dpcm 10 ottobre che prevede il limite alle presenze nei funerali compreso il morto

La "bozza" è stata creata partendo dai vecchi Dpcm di queste settimane, ai quali è stato aggiunto qualche particolare ridicolo da un buontempone: ma questo non ha certo impedito a qualcuno di crederci davvero. E infatti il presunto (e falso) Dpcm per esempio consente nei luoghi privati l'accesso soltanto "a dieci persone diverse dal proprio nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale". Oppure consente di giocare a sport di contatto a parte che ci siano al massimo "sei soggetti nel campo di gioco".

E ancora: gli studi professionali, secondo la bozza-bufala, dovrebbero igienizzare le stanze dopo ogni accesso. Ma soprattutto: se ai matrimoni si presenta una persona in più rispetto al massimo di dieci, le nozze vengono "invalidate". Si tratta ovviamente di uno scherzo, ma qualcuno ci ha creduto davvoro. Questo perché in Italia la situazione è disperata, ma non seria. Ma la parte più curiosa della vicenda è un'altra.

Ovvero che anche Il Giornale ha pubblicato un articolo intitolato "Conte ci invia la polizia in casa: chi non abita lì sarà identificato" in cui prende sul serio la bozza.

