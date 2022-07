Marmolada, dopo la tragedia il maltempo: l'elicottero di Draghi costretto a tornare indietro

Le difficoltà legate alle condizioni meteo non hanno consentito all'elicottero del premier Mario Draghi di atterrare a Canazei. L'elicottero, come riferisce Palazzo Chigi, sta rientrando a Verona dove Draghi era arrivato con l'aereo di Stato. Dalla città scaligera il premier raggiungerà poi in auto il Centro di Coordinamento della protezione civile di Canazei dove era atteso.

Il presidente del Consiglio si è voluto recare di persona dove si svolge il cuore dell'attività di ricerca e salvataggio dei dispersi dopo la tragedia della Marmolada.