Droga e documenti falsi venduti sui social: c'è anche il catalogo con foto

Droga venduta a domicilio con le foto in chat per potere scegliere meglio, ma anche truffe con merce pagata e mai fatta avere all'acquirente. È quanto succedeva tra Monza e Milano. La polizia ha arrestato sette persone e sequestrato oltre duemila dosi di droga. Secondo l'accusa l'organizzazione spacciava hashish, marijuana e cocaina usando i social media e la consegnava a domicilio. Nel corso delle indagini, avviate nel maggio del 2022, sono state ricostruite e documentate circa 2.000 cessioni di stupefacenti con guadagni pari a oltre mezzo milione di euro.

L'operazione è stata denominata "Cooper", in riferimento al modello dell'auto usata per le consegne. Secondo l'accusa i pusher usavano canali social e nickname. Offrivano cocaina, hashish e marijuana ma anche documenti falsi e identità in rete. I clienti potevano avere la merce desiderata con pochi passaggi: bastava collegarsi a gruppi creati su alcuni canali social che rimandavano a specifici link, ordinare e presentarsi al punto di consegna.

Gli investigatori, monitorando un profilo sono risaliti a un primo canale aperto del social, in cui si pubblicizzavano stupefacenti con tanto di fotografie. Analizzando le immagini, gli agenti sono riusciti a risalire al presunto amministratore del gruppo: un 20enne italiano residente a Monza. Come spiega MonzaToday, secondo gli inquirenti il giovane monzese non vendeva solo droga. Nel canale comparivano anche offerte di documenti falsi, tra cui patenti di guida e "servizi dox" (dal verbo doxare, scoprire l’identità di un contatto internet anonimo). Un business che il 20enne, in alcuni casi con la complicità di amici fidati, avrebbe fatto crescere anche truffando i potenziali clienti che inviavano denaro tramite bonifici bancari su conti bancari anche esteri senza ricevere la prestazione acquistata. La polizia ha quantificato il guadagno di queste truffe in circa 60.000 euro in soli sei mesi. A questa somma si devono aggiungere 100mila euro di guadagno con la droga. Cifra fornita dallo stesso giovane parlando con la fidanzata.

Grazie alle intercettazioni gli inquirenti sono risaliti anche ai presunti fornitori del giovane: un gruppo di marocchini attivi nello spaccio anche nei comuni di Lissone, Desio, Seregno, Triuggio, Albiate e Carate Brianza, fino alla città di Milano.

