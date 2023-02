Dieci chili di marijuana abbandonati lungo i binari della ferrovia

Uno scatolone pieno di marijuana è stato trovato dai carabinieri lungo i binari della ferrovia a Chiozza di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. La droga - dieci chili - era in un cartone avvolto da un sacco di plastica e nascosto tra i cespugli. Si tratta di un carico prezioso: circa 10.000 dosi per un valore di oltre 50.000 euro.

Sul caso indaga la Procura reggiana diretta da Calogero Paci, che ha avviato le indagini per risalire al ''proprietario''. La droga è stata sequestrata e verrà sottoposta alle analisi di laboratorio necessarie per accertare il tasso di principio attivo. Secondo gli inquirenti, la marijuana è stata abbandonata nei pressi dei binari per sfuggire alle molte perquisizioni domiciliari avviate sul territorio dai carabinieri nell'ambito di una vasta operazione antidroga.