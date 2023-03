Pedoni travolti e uccisi: due incidenti mortali in poche ore

Due pedoni morti in poche ore in due diversi incidenti avvenuti a Roma e nella provincia di Firenze. Nella Capitale un operaio di 52 anni, di nazionalità rumena, è stato investito in seguito a uno scontro fra uno scooter e un'auto in via della Casetta Mattei, periferia nord est della città.

L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 12 di mercoledì. L'uomo è stato investito da uno scooter Honda Sh 125 condotto da un ragazzo di 18 anni che si è scontrato anche con una Fiat 600 guidata da un 87enne. Da subito in condizioni disperate, il personale medico intervenuto sul posto ha provato a rianimare l'operaio investito, ma nulla ha potuto, l'uomo è infatti morto prima di poter essere caricato sull'ambulanza. Ferito anche il ragazzo a bordo dello scooter, trasportato in codice rosso presso l'Aurelia Hospital. Illeso l'automobilista, portato in un nosocomio romano per essere sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito (a cui sarà sottoposto anche il giovane alla guida del motorino).

L'incidente avvenuto a Bagno a Ripoli

Un altro incidente mortale è avvenuto mercoledì pomeriggio a Grassina, frazione del comune di Bagno a Ripoli (Firenze) dove un uomo è stato travolto da un'auto mentre stava passeggiando con la moglie. La tragedia è avvenuta in via Chiantigiana, nel centro del paese. Per il pedone non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno tentato inutilmente di rianimare l'uomo, e gli agenti della polizia municipale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.