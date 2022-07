Due nonni sono morti in un incidente stradale: grave la nipotina

Una coppia di nonni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto questo pomeriggio intorno alle 13.30 sulla strada provinciale 81 nel territorio del comune di Monopoli, in provincia di Bari. I due coniugi di Putignano, 69 anni lui e 66 anni lei, sono morti nell'incidente stradale, mentre la loro nipotina di 7 anni, in auta con loro, è rimasta gravemente ferita.

A quanto si apprende il nonno che era alla guida, di ritorno dal mare, avrebbe perso il controllo del mezzo, una Opel Agila, forse a causa di un malore improvviso, finendo fuori strada e schiantandosi contro un muretto a secco.

La moglie sarebbe morta sul colpo, mentre il marito è deceduto in ospedale a Putignano. La bambina si trova attualmente ricoverata in rianimazione nel Policlinico di Bari in gravi condizioni e in coma farmacologico a causa delle numerose fratture e lesioni. I rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente sono affidati ai carabinieri, che al momento non hanno rilevato segni che facciano ipotizzare la presenza di altri mezzi coinvolti nell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per estrarre i corpi dalle lamiere, e il personale sanitario del 118 per soccorrere i feriti.