Due persone investite da un treno Frecciarossa: gravissime

Due migranti sono stati investiti e feriti molto gravemente da un treno Frecciarossa la scorsa notte a Bolzano. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di due cittadini senza fissa dimora, che stavano attraversando i binari della linea del Brennero in zona industriale, a un chilometro circa dalla stazione di Bolzano, per raggiungere il Centro emergenza freddo Ex Alimarket in via Gobetti.

L'incidente è avvenuto nella zona di Oltrisarco, non distante da dove si uniscono le linee del Brennero e quella proveniente da Merano. I due uomini, si tratterebbe di migranti nordafricani (uno avrebbe 27 anni), sono ricoverati ora in gravissime condizioni all'ospedale 'San Maurizio' del capoluogo altoatesino.

Da chiarire l'esatta dinamica, ora al vaglio della magistratura. A chiamare i soccorsi è stato il macchinista del treno proveniente da Milano Centrale: nel buio, non ha potuto fare nulla, se non sentire il colpo dell'impatto e dare subito l'allarme. Sul posto sono intervenuti il medico d'urgenza, i vigili del fuoco, la polizia di Stato e quella ferroviaria. Sono state ripristinate intorno alle 22.30, poco dopo la fine dei rilievi, le due linee ferroviarie, Brennero e Merano.

