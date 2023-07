Primo pomeriggio tragico sulla spiaggia di Marina di Vecchiano, sul litorale pisano, dove il personale dei Vigili del Fuoco e del 118 sono intervenuti per mettere in sicurezza due gruppi distinti di persone. Purtroppo l'arrivo tempestivo dei soccorsi non ha evitato la doppia tragedia: durante le operazioni di salvataggio sono morti due uomini.

Le pattuglie della Polizia sono intervenute oggi, domenica 2 luglio 2021 alle ore 12.30, insieme ai Vigili del Fuoco, e a un equipaggio della Capitaneria di porto di Viareggio, e agli operatori del 118, per cercare di mettere in salvo un gruppo di turisti in difficoltà a causa del mare mosso. In particolare un cittadino polacco 39enne con il figlio di 16 anni e un altro ragazzino polacco di 8 anni sono stati travolti dalle onde dopo essersi tuffatti. I due minori si sono salvati, l'uomo (che era con la famiglia in vacanza da parenti a Lucca) è purtroppo affogato. La sua salma sara' restituita ai familiari cosi' come ha disposto il Pm della Procura di Pisa, Aldo Mantovani, sentiti gli accertamenti della Polizia di Stato che ha verbalizzato i testimoni presenti

Il secondo episodio ha coinvolto due bagnanti in difficolta': anche in questo caso uno dei due è purtroppo morto, l'altro e' stato soccorso dal 118. Si tratta di un uomo di 48 anni residente a Firenze.I due episodi sono avvenuti in un tratto di mare distante meno di 500 metri e, in entrambi i casi, a decretare la morte dei due uomini sono state le condizioni del mare agitato da venti e correnti.

