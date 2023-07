Due uomini e una donna fanno sesso nella Funicolare di Capri: scoppia la polemica

"Spiriti bollenti, effetto estete", è il commento di un utente alle immagini postate su Facebook dal deputato Francesco Emilio Borrelli, tratte da un video in cui si vedrebbero due uomini e una donna compiere un atto sessuale nella funicolare di Capri, in pieno giorno. L'episodio è arrivato al deputato campano, che ha rilanciato sui social la segnalazione. Le telecamere della funicolare di Capri hanno immortalato le tre persone intente in atteggiamenti osceni.

Dalle schermate a dire il vero poco o nulla si vede. Gli screenshot del video preso dalle telecamere di sorveglianza interne al mezzo di trasporto riportano in alto a sinistra la data e l'orario in cui sarebbe avvenuto l'atto sessuale. Tuttavia, non è chiaro che tipo di azioni stessero intraprendendo i tre. Il filmato è comunque diventato virale sui social network e ha scatenato diversi commenti. C'è chi inneggia all'"amore libero" e chi, invece, condanna il gesto dei tre protagonisti del video.

Al momento, l'azienda di trasporti locale non ha ancora commentato i fatti. Se la vicenda fosse confermata, ci troveremmo davanti ad un caso di atti osceni in luogo pubblico, sanzionato dall'articolo 527 del Codice Penale che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

