Lui morto nel portabagagli, lei al volante: coppia uccisa ferocemente in auto

Orrore in Calabria. Due persone, un uomo e una donna, sono state uccise con alcuni colpi d'arma da fuoco nelle campagne di Castrovillari, in provincia di Cosenza. I cadaveri erano all'interno di un'automobile in contrada Giammellona, in una zona isolata. Il corpo dell'uomo era nel vano portabagagli della vettura, mentre quello della donna era al posto di guida. Indagano i carabinieri. Le vittime sono un uomo, pregiudicato, e la sua compagna. L'uomo già in passato aveva subito un attentato, era scampato all'agguato.

Sul posto sono giunti il Procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D’Alessio, sotto le direttive del quale stanno lavorando i carabinieri, ed il medico legale cui é stato conferito l'incarico di effettuare l’esame esterno dei cadaveri. I due sarebbero stati uccisi qualche ora prima del ritrovamento dei cadaveri. Sui corpi delle vittime sono stati rilevati numerosi fori provocati dai colpi di arma da fuoco. I carabinieri che indagano sul duplice delitto sono riusciti a identificare le vittime ma non hanno ancora ufficializzato la loro identità. Le indagini sono solo all'inizio.