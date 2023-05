Duplice omicidio nel Foggiano: spunta video shock girato dall'assassino dopo la strage

C'è un video che sta diventando virale sul web e su WhatsApp, girato attimi dopo il duplice omicidio che è stato compiuto la scorsa notte a Torremaggiore, in provincia di Foggia. Dura 62 terribili secondi il filmato agghiacciante girato con il proprio cellulare da Taulant Malaj, panettiere 45enne di origine albanese che ha ucciso il presunto amante della moglie e la propria figlia 16enne.

L'assassino mostra il corpo della vittima, Massimo De Santis nell'androne del condominio. "Vedete questo qua, lui è l'italiano" con cui ritiene che sua moglie avesse una relazione. Poi, aggiunge, "ho perdonato già una volta mia moglie, lui è il secondo". Poi l'inquadratura si sposta in casa dove è riversa a terra la figlia Gessica Manaj. "Ho tagliato lui, li ho ammazzati tutti i tre, anche mia figlia, vedete qui", prosegue insultando la moglie 39enne che si stende, ferita, accanto al corpo della 16enne. Nel video, l'omicida si rivolge in albanese anche a sua moglie ferita, salvata dalla figlia che l'ha difesa dalla furia del padre. La donna appare disperata e chiede, con la voce interrotta dal pianto, perché abbia ucciso la giovane ragazza.

Volano offese e minacce e poi una frase che potrebbe fare riferimento al figlio di 5 anni, che non era presente in casa al momento della strage. "Dove sta il ragazzo? Guardate li ho macellati io e devo continuare a farlo. Non è ancora arrivata la polizia". Quando i militari sono arrivati sul posto hanno bloccato il 45enne che - secondo gli investigatori - vagava nella zona alla ricerca dell'altro figlio di cinque anni avuto con la stessa donna.

Il sindaco del piccolo comune foggiano, Emilio Di Pumpo, su Facebook fa appello al senso di responsabilità di ognuno: "Chiedo il massimo rispetto per le famiglie coinvolte - scrive - invito chiunque abbia ricevuto video e/o immagini inappropriate, a bloccare immediatamente questo tam tam di messaggi. Invito tutti al silenzio, rispetto e preghiera per le anime dei nostri concittadini venuti a mancare".

Il movente del gesto

La gelosia potrebbe essere il movente del duplice omicidio. Il delitto è avvenuto in via Togliatti, nel piccolo comune foggiano, dove l'uomo viveva con la moglie e la figlia. Stando a una prima ricostruzione, ancora da verificare nel dettaglio, la figlia avrebbe tentato di fare da scudo per proteggere la mamma ma il padre l'ha colpita con alcune coltellate: la ragazza, una studentessa, è deceduta durante la corsa in ospedale. Morto sul colpo, a seguito delle coltellate inferte, il 51 anni, Massimo de Santis, titolare di un bar molto noto a Torremaggiore. La moglie dell'assassino, una casalinga di 39 anni è stata ricoverata all'ospedale di Foggia.

Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Foggia e il magistrato di turno che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e, in particolare, il movente. Anche se l'ipotesi piè accredita pare essere quella della gelosia. Il presunto assassino sarebbe stato individuato e fermato poco dopo l'accaduto: era già noto alle forze dell'ordine.

Stando ad i primi accertamenti l'omicida avrebbe agito per gelosia e la ragazza sarebbe stata colpita dal padre nel tentativo di proteggere la madre dalla furia del marito.