Due persone uccise in un appartamento

Due persone sono state uccise questa mattina in un appartamento nel rione Fiat di Ponticelli, un quartiere di Napoli situato nella zona orientale della città. Sul posto, in via Eugenio Montale, sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi necessari e avviare le indagini. Sono ancora ignoti i dettagli del duplice omicidio, ma in base a quanto trapelato finora si sarebbe trattato di un agguato di matrice camorristica. Le vittime sono Carlo Esposito, 29 anni, e Antimo Imperatore, 56 anni. Uno dei due si trovava sull'uscio: è probabile che i sicari abbiano fatto irruzione in casa.

Napoli, duplice omicidio nel rione Fiat a Ponticelli: cosa è successo

Questa mattina era stato arrestato in un blitz, tra gli altri, Emmanuel De Luca Bossa, figlio del boss Antonio De Luca Bossa. L'agguato potrebbe in qualche modo essere collegato all'arresto "eccellente", ma al momento il condizionale è d'obbligo: saranno le indagini dei carabinieri a chiarire quanto avvenuto. L'area è ritenuta dagli inquirenti sotto il controllo criminale dei De Martino, alleati con i De Micco e impegnati, ormai da mesi, in uno scontro aperto con i De Luca Bossa, questi ultimi col supporto del gruppo Casella.