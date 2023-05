Uccide la figlia sedicenne e un vicino, poi li riprende con il cellulare: "Li ho macellati"

L'idea di essere tradito era un'ossessione, un pensiero costante che ha scatenato una furia senza limiti. Sembra proprio essere la gelosia il movente del duplice omicidio che ha sconvolto Torremaggiore, in provincia di Foggia. Nella notte tra sabato e domenica sono stati uccisi Massimo De Santis, gestore 51enne di un noto bar, e Gessica Malaj, studentessa di 16 anni. La madre di Gessica, Tefta è rimasta ferita. A compiere questa carneficina il padre di Gessica, il 45enne Taulant Malaj, panettiere di origine albanese. Lui ha accoltellato a morte quello che riteneva essere l'amante della moglie, poi ha aggredito anche la donna ma la figlia ha provato a farle da scudo e così è contro il suo giovane corpo che il padre ha premuto la lama, uccidendola. Dopo il duplice delitto ha filmato le vittime riverse per terra, accusando la moglie di averlo tradito.

Teatro della strage un condominio di via Togliatti. L'allarme scatta quando al 112 arriva la telefonata di una donna che chiede aiuto: è Tefta. Quando i carabinieri arrivano la scena è agghiacciante. C'è un cadavere per le scale, quello di De Santis. Poi entrano in casa trovando Tefta e Gessica. Il 118 presta loro le prime cure e le porta in ospedale, ma per la giovane sarà troppo tardi. Taulant Malaj invece viene bloccato mentre vaga poco distante, alla ricerca dell'altro figlio. L'arma del delitto, un coltello da cucina è stata ritrovata dai militari. L'uomo deve rispondere di duplice omicidio e tentato omicidio.

Poco dopo l'agghiacciante ricostruzione. Taulant era certo che la moglie Tefta lo tradisse col vicino, De Santis. Così lo ha accoltellato. Poi ha rivolto la sua furia contro la donna. La figlia Gessica ha capito tutto e ha tentato di salvare la mamma, rimanendo uccisa. La donna a quel punto riesce a chiamare i soccorsi. Una ricostruzione avvalorata anche da un video. Sì, un video, perché Taulant ha preso il telefono e ha registrato le immagini di quanto era appena accaduto. Si vedono i corpi senza vita, si sentono le sue parole che lasciano pochi dubbi.

Il video choc: "Li ho macellati... Devo continuare"

Dopo avere accoltellato a morte De Santis e la figlia e avere ferito la moglie, Taulant Malaj ha girato un video con il cellulare. Dura 62 secondi. Mostra il corpo di De Santis riverso nell'androne del condominio. "Vedete questo qua, lui è l'italiano" (con cui ritiene che sua moglie avesse una relazione, ndr). Poi, aggiunge, "ho perdonato già una volta mia moglie, lui è il secondo". Poi l'inquadratura si sposta in casa, dove c'è il corpo della figlia Gessica Manaj. "Ho tagliato lui, li ho ammazzati tutti i tre, anche mia figlia, vedete qui", prosegue insultando la moglie 39enne che si stende, ferita, accanto al corpo della 16enne. Nel video, l'omicida si rivolge in albanese anche a sua moglie, che piange e chiede perché abbia ucciso la giovane ragazza.

Volano offese e minacce e poi una frase che potrebbe fare riferimento al figlio di 5 anni, che non era presente in casa al momento della strage. "Dove sta il ragazzo? Guardate li ho macellati io e devo continuare a farlo. Non è ancora arrivata la polizia".

Il video è diventato virale sul web e su WhatsApp, tanto che il sindaco Emilio Di Pumpo, su Facebook ha chiesto di non diffondere le immagini. "Chiedo il massimo rispetto per le famiglie coinvolte - scrive su Facebook - invito chiunque abbia ricevuto video e/o immagini inappropriate, a bloccare immediatamente questo tam tam di messaggi. Invito tutti al silenzio, rispetto e preghiera per le anime dei nostri concittadini venuti a mancare".

Il ricordo dei compagni in uno striscione "Jess vive"

Gessica frequentava l’istituto Fiani-Leccisotti. Sul sito della scuola è comparso un messaggio firmato dal dirigente scolastico Carmine Collina in cui si esprime "dolore e sconcerto per la terribile notizia della scomparsa della studentessa Jessica Malaj, una figlia della nostra comunità scolastica e umana – scrive il dirigente - In questo momento di smarrimento e profonda commozione, si invitano studenti, docenti e famiglie ad una partecipazione rispettosa e responsabile".

Anche i compagni scuola e gli amici oggi ricordano Gessica. Sulla cancellata dell'istituto superiore frequentato dalla ragazza è comparso un telo bianco con una scritta nera: "Jess vive dentro di noi per sempre". Ci sono anche tre cuori e la firma "3A".