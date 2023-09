Tragedia in campagna nella notte: trattore si ribalta, giovane muore schiacciato

Drammatico incidente in campagna a Duronia, piccolo paese in provincia di Campobasso, in Molise. Un giovane di 35 anni è morto nella notte dopo essere rimasto schiacciato dal trattore.

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Sulla tragedia è stata aperta una inchiesta e sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.

L'incidente sarebbe avvenuto mentre il giovane stava lavorando sul fondo agricolo poco prima della mezzanotte. I sanitari hanno solo potuto constatare il decesso. La procura di Campobasso ha disposto, dopo tutti gli accertamenti necessari, la restituzione della salma ai familiari.

