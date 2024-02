Il colosso dei buoni pasto accusato di truffa

La società leader nel settore dei buoni pasto, Edenred Italia Srl, è scossa da un'inchiesta per turbativa d'asta e truffa ai danni dello Stato. Sotto la lente della Procura di Roma sono finiti in particolare 4 lotti regionali di una maxi-gara Consip (società per azioni del ministero dell'Economia) del 2019, assegnata nel 2021 per 578 milioni di euro ad Edenred. Contro quest'assegnazione, ha fatto ricorso una società concorrente di Endered, la Repas lunch coupon. Da qui l'avvio delle indagini condotte dalla guardia di finanza, che ha allargato l'inchiesta a vari segmenti dell'appalto e provveduto al sequestro di 20 milioni di euro all’azienda.

Il pubblico ministero Carlo Villani contesta a quattro persone, oltre che alla società, i reati di truffa aggravata, turbativa d'asta in concorso e illeciti amministrativi. La società che emette i buoni ticket restaurant avrebbe messo in atto condotte fraudolente che "avrebbero determinato a vantaggio della società l'illegittima aggiudicazione e la connessa esecuzione di 4 lotti per un valore complessivo di circa 580 milioni di euro", scrive in una nota la Procura.

Accordi paralleli: cosa dice l'accusa

Secondo le accuse, i vertici della società avrebbero stipulato accordi paralleli non dichiarati con gli esercizi commerciali, alterando in questo modo l’offerta di gara. Tra i supermercati convenzionati - estranei all'inchiesta - catene molto note della grande distribuzione.

Gli inquirenti spiegano che Endered "aveva stipulato accordi paralleli che attribuivano all’esercizio convenzionato un compenso calcolato in percentuale rispetto il valore facciale dei buoni pasto utilizzati. Un compenso che "oscillava tra uno 0,50% ed un massimo del 5%" e veniva "versato a fronte di attività promozionale" che però, secondo la guardia di finanza, "non è quasi mai stata svolta".