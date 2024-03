Perché Edoardo Galli puntava a Keros, l'isola greca disabitata e misteriosa

Fine dell'incubo per i genitori di Edoardo Galli: il ragazzo (17 anni tra un mese) è stato trovato venerdì mattina in stazione Centrale. Era scomparso otto giorni prima, il 21 marzo, da Colico (Lecco). Quando una coppia di viaggiatori l'ha riconosciuto e ha avvisato la polizia, Edoardo stava facendo il biglietto per rientrare a casa. Commovente l'abbraccio con la famiglia, che si è precipitata in stazione: "Non ho più lacrime" ha detto il papà Alessandro ringraziando le forze dell'ordine, amici, e tutti quelli che sono stati loro vicini in questi giorni, alla fine di quella che ha definito "una settimana terribile".

Edoardo Galli era arrivato fino al confine col Montenegro

"La cosa più bella - ha aggiunto l padre - è che sta benissimo", mentre dove sia stato e con chi "è la cosa che ci interessa meno". La famiglia "torna a vivere", dice il nonno. Edoardo Galli di strada ne aveva fatta. Aveva superato i confini nazionali ed era arrivato in bus al confine con il Montenegro. Qui era stato controllato la notte del 27 marzo dalla polizia croata, esattamente al confine di Karasovici-Sutorina. Poi è rientrato in Italia dove venerdì mattina è stato riconosciuto in stazione centrale.

"Era diretto in Grecia all'isola di Keros"

Puntava a un luogo preciso il 17enne: "Era diretto in Grecia all'isola di Keros, non sappiamo il perché. Forse perché è un posto piccolo e isolato, cercava il caldo", ha detto il padre a "Chi l'ha visto?". Un'isola sperduta nel Mar Egeo, "un luogo lontano da tutto e da tutti. Per fortuna adesso è qua, a Keros ci andremo tutti e quattro (con la sorellina piccola, ndr)", ha concluso il padre. Si sarebbe mosso sempre in autobus e sarebbe sempre stato da solo.

Dov'è Keros e il mistero dei cocci

Ma forse non era solo il clima mite ad affascinare Edoardo Galli. Keros è un'isola greca disabitata delle piccole Cicladi, una manciata di chilometri a sud di Naxos, che da decenni affascina studiosi di mezzo mondo. Viene considerata nel mondo accademico fra le più importanti isole delle Cicladi per il ritrovamento di reperti di grande interesse archeologico, tutt'ora in parte misteriosi, e per questo la Grecia per decreto ne ha vietato a chiunque la residenza stabile.

La teoria prevalente sul mistero delle statuette e dei cocci ritrovati a Keros, e risalenti a due millenni avanti cristo, è che facessero parte di un rituale osservato dagli antichi abitanti delle Cicladi, che si recavano sull'isola appositamente per una cerimonia religiosa, rompevano oggetti che avevano utilizzato per anni e ne portavano via con sé solo un frammento.

Dire che sia considerato un mistero archeologico è un eufemismo: perché pezzi di statuette dell'età del bronzo, bellissime ma deliberatamente frantumate, venivano sepolti in fosse poco profonde su quella piccola isola rocciosa, i cui principali abitanti sono sempre state le capre? "Uno straordinario centro rituale": così hanno definito Keros gli archeologi.

Arrivarci non sarebbe stato semplice per Edoardo Galli

E' probabile che gli antichi greci si recassero a Keros per tali riti a intervalli regolari, più o meno allo stesso modo in cui le Olimpiadi si svolgevano ogni quattro anni. Era "una cerimonia di rinnovamento, per una nuova generazione di persone che crescevano", secondo il professor Colin Renfrew dell'Università di Cambridge. Ma il mistero dell'isola non è mai stato chiarito fino in fondo.

Arrivarci non sarebbe stato semplice per Edoardo Galli, in ogni caso: nessun traghetto di linea, la si raggiunge quasi solo dal porto di Ano Koufonissi, con imbarcazioni private. Ora sulla fuga di Edoardo Galli si spengono i riflettori, cala il sipario. Riprende la sua normale vita da adolescente, da studente liceale, lontano dall'attenzione dei media.