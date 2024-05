Edoardo Rigucci: il papà morto contro una barriera di cemento mentre va al lavoro

Edoardo Rigucci aveva 45 anni. Come tutte le mattine, o quasi, era sveglio prima dell'alba per andare al lavoro. Partito da Ponti sul Mincio, piccolo comune della provincia di Mantova dove abitava con la famiglia, si stava muovendo in direzione del lago di Garda. E proprio sul lago ha trovato la morte: lunedì prima delle 5.30 si è schiantato contro la barriera di cemento di un cantiere stradale sul cavalcavia dello svincolo di San Martino della Battaglia della tangenziale-strada statale 11 Padana superiore, nel territorio di Desenzano del Garda (Brescia). È stato sbalzato dalla sua moto Kawasaki per diversi metri di distanza: il mezzo è finito sulla carreggiata sottostante. L'uomo, sposato e padre di un giovane figlio, è morto sul colpo.

A nulla è valso il tempestivo intervento dei sanitari. Al loro arrivo era già morto. La salma è già stata riconsegnata ai familiari. Su quanto accaduto indaga la polizia stradale di Desenzano, intervenuta per i rilievi con il supporto della polstrada di Iseo. La magistratura ha già fatto sequestrare il mezzo coinvolto nell'incidente, e sono in corso ulteriori accertamenti.

Edoardo Rigucci era originario di Roma, ma da una vita abitava a Ponti sul Mincio. Qui si era trasferito giovanissimo insieme ai genitori, entrambi scomparsi: una famiglia molto conosciuta in paese e non solo. Proprio al padre Gino erano stati intitolati, lunedì sera, gli alloggi sociali appena ristrutturati grazie a una donazione dell'associazione "Antica Sagrà" di San Nicolò: al taglio del nastro erano presenti anche Edoardo Rigucci, il figlio, la moglie e la sorella.