Edoardo Zattin, morto a 18 anni dopo l'allenamento: fatale un pugno alla testa

Edoardo Zattin, il 18enne di Este (Padova), morto il 22 febbraio scorso dopo un allenamento nella palestra Dojo Team di Monselice, sarebbe stato ucciso da un violento pugno sferrato all'altezza dell'orecchio sinistro. Sono questi i primi risultati dell'autopsia effettuata sul corpo del giovane: il colpo in testa avrebbe provocato una reazione a catena: una rapida emorragia interna che non gli ha lasciato scampo. Tuttavia, come riporta PadovaOggi, il decesso del giovane atleta presenta ancora parecchi lati oscuri su cui gli investigatori, con l'ausilio della scienza dovranno lavorare. Uno dei punti chiave è l'utilizzo o meno del caschetto protettivo nell'allenamento che di fatto ha decretato la morte del ragazzo. Non ci sono ancora persone iscritte nel registro degli indagati. La Procura indaga al momento per omicidio colposo.

Il dramma risale al 22 febbraio scorso, un giorno come tanti altri. Edoardo è andato a scuola, poi è tornato a casa per studiare e in serata è andato ad allenarsi. Nulla che facesse presagire ad un epilogo così drammatico. In palestra si trovavano tre istruttori di boxe e cinque atleti tra cui Edoardo. L'ultima seduta di allenamento la vittima l'ha affrontata con un ragazzo di Rovigo di 35 anni. Il pugno fatale all'orecchio il diciottenne di Este l'avrebbe incassato tra le 19,15 e le 19,25. L'allarme ai soccorritori è scattato alle 20,15. La lesione devastante riportata dall'atleta ha comportato la frattura della teca cranica con emorragia interna. A questo si aggiungono lesioni sulla parte destra dell'encefalo. Edoardo, fin da subito ricoverato in Neurochirurgia ha cessato di vivere la mattina di 24 febbraio senza mai riprendere conoscenza.