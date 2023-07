È giallo sulla morte di un giovane pizzaiolo: la procura apre un fascicolo

La procura di Napoli ha aperto un fascicolo sulla morte di Eduardo Granato, pizzaiolo morto a 28 anni il 25 gennaio scorso a Napoli. Quello che in principio, al ritrovamento del suo cadavere, era stato considerato suicidio - il ragazzo si sarebbe lanciato dal quarto piano di un edificio in via Duomo - potrebbe secondo gli inquirenti non esser stato tale, o almeno un episodio "inquinato" da altri.

A riportare la notizia è NapoliToday. L'ipotesi di reato al momento è istigazione al suicidio. L'inchiesta è condotta dalla pm Vincenza Marra.

Diverse le circostanze non chiare. Innanzitutto, il corpo è stato ritrovato nel cortile di uno stabile lontano da casa sua, dove nessuno lo conosceva. Al termine di una cena con amici si Eduardo si era fatto accompagnare a casa. Da lì nessuna notizia fino al ritrovamento del cadavere. Non è chiaro perché fosse in quell'edificio - in cui pare non conoscesse nessuno - né chi gli abbia aperto il portone.

I familiari non hanno mai creduto all'ipotesi del gesto volontario. Pizzaiolo di Sorbillo, la pizzeria in via Toledo, e fidanzato con una ragazza di Matera, chi lo conosceva ha spiegato più volte che nessuno sospettava potesse decidere di togliersi la vita.

