Eiacula sulla vicina di casa dal balcone: a processo per "getto pericoloso di cose"

Un uomo di 42 anni, italiano, è finito davanti al giudice del tribunale penale di Perugia per rispondere dell'accusa di "getto pericoloso di cose", perché dal balcone di casa avrebbe eiaculato "colpendo" una vicina, stando alle accuse. Secondo la procura di Perugia, l'imputato, difeso d'ufficio dall'avvocato Anacleto Ferranti, avrebbe "quale condomino di un palazzo a Perugia, con comportamento molesto, eiaculato dal balcone posto al quarto piano dell'abitazione, facendo cadere il liquido seminale su una condomina che stava aprendo il portone del palazzo per rientrare a casa".

I fatti sarebbero avvenuti a Perugia 3 agosto del 2023, come riporta il collega Umberto Maiorca di PerugiaToday. L'imputato è stato raggiunto da un decreto penale di condanna, con pena pecuniaria, opposto davanti al giudice.

Il reato di getto pericoloso di cose nel codice penale

Il reato di "getto pericoloso di cose" è punito secondo quanto previsto dall'articolo 674 del codice penale: "Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro".

Gettare cicche dal balcone, far sgocciolare acqua o detersivi (o peggio, come nel caso di Perugia) verso luoghi pubblici o privati può comportare dunque conseguenze di tipo penale. La norma si rivolge soprattutto ai condòmini, che vivono molto vicini tra loro, ma anche alle abitazioni private che si affacciano su una via pubblica. La punizione prevista è una sanzione amministrativa di 206 euro: abbastanza blanda, ma il colpevole avrà comunque una macchia sulla fedina penale.

Si tratta di una contravvenzione, ovvero di un'ipotesi di reato meno grave rispetto ai delitti, ma può essere punita sia in presenza di dolo che di colpa: in termini pratici, significa che la legge considera colpevoli allo stesso modo chi involontariamente mette in atto un getto pericoloso di cose e chi agisce volontariamente per creare danni. L'imprudenza, la negligenza e l'imperizia non sono considerate valide giustificazioni.