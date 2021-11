Perché Eitan Biran non può ancora tornare in Italia

Eitan Biran deve tornare in Italia ma per il momento rimane in Israele. Il tribunale distrettuale di Tel Aviv ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati del nonno materno del piccolo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone.

Il bambino era stato affidato dalle autorità italiane alla zia paterna Aya Biran, ma il nonno Shmuel Peleg lo ha rapito lo scorso l'11 settembre e portato in Israele. Il tribunale israeliano aveva dato ragione in prima istanza alla zia Aya. Ora viene anche respinto l'appello del nonno.

"Eitan Biran deve tornare in Italia entro 15 giorni"

La corte distrettuale di Tel Aviv ha stabilito che Eitan Biran deve tornare in Italia entro 15 giorni ma la sentenza, secondo quanto dicono i legali della famiglia Biran, sospende la propria esecutività in vista di un possibile ricorso alla Corte Suprema da parte dei Peleg. Così come già accaduto dopo la sentenza in primo grado che ha dato ragione a Aya Biran.

La famiglia Biran ha comunque espresso soddisfazione per la sentenza, nella quale, fanno sapere, viene ribadito che il piccolo "è stato rapito dall’Italia verso Israele" e pertanto deve far ritorno al "suo abituale luogo di residenza in Italia". I legali Shmuel Moran e Avi Chimi hanno commentato: "Speriamo che questo sia l'ultimo passaggio prima che Eitan torni alla sua famiglia e alla sua casa in Italia".

La famiglia Peleg invece c'è rammarico per la sentenza. "Eitan è un bambino israeliano ed ebreo, i cui parenti avrebbero volatiche crescesse e fosse educato in Israele", ha detto il portavoce della famiglia Gadi Solomon.