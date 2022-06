Elena, la bambina strappata alla madre davanti all'asilo da tre uomini: cosa sappiamo

Una bambina di nemmeno 5 anni compiuti, Elena, è stata strappata ieri con la forza alla madre da tre uomini incappucciati, con i guanti, e secondo alcuni testimoni, armati. E' successo, secondo quanto raccontato dalla donna, alle tre del pomeriggio non appena la bambina è uscita dall'asilo nella zona di Piano di Tremestieri, nella strada tra Mascalucia e San Giovanni La Punta, paesi sulle colline del versante dell'Etna, a Nord-Est di Catania. Uno strano sequestro, che porterebbe a escludere la finalità di riscatto. La famiglia non ha disponibilità tali da giustificare un sequestro estorsivo.

Si valutano tutte le piste. La denuncia è stata presentata ai carabinieri di Mascalucia, dove abita la madre. La notizia del sequestro, che dapprima è girata sui social, è stata confermata dalla Procura di Catania che ha aperto un'inchiesta delegando le indagini ai militari dell'Arma. Sono stati eseguiti accertamenti su una vettura abbandonata a Tremestieri. Sono scattati più posti di blocco. C'è massimo riserbo.

I Carabinieri della scientifica ispezionano l'auto trovata abbandonata a Piano di Tremestieri (Catania) dove una bimba di cinque anni è stata sequestrata,13 giugno 2022. ANSA/Orietta Scardino

Lo strano sequestro

Tutto inizia nel primo pomeriggio. Alcuni vicini di casa pubblicano la foto di Elena sui social, con un appello preciso: "Ragazzi, abbiamo bisogno del vostro aiuto, oggi pomeriggio alle tre hanno rapito una bambina che a luglio compie cinque anni. Sono stati tre uomini incappucciati, l’hanno portata via in zona Tremestieri. Vi prego condividete il più possibile, dobbiamo riportarla a casa". I sequestratori avrebbero bloccato l’auto su cui c'era madre e figlia, "hanno aperto gli sportelli, hanno tirato fuori la bambina", questa la ricostruzione della donna. I militari hanno trovato delle impronte su cui si lavora.

''Sono ore di grande ansia per la nostra comunità e sono personalmente sconvolto da questa notizia'', ha commentato il sindaco di Mascalucia, Enzo Magra. ''Personalmente - aggiunge il sindaco- mi sono messo a disposizione per 'aiutare' le ricerche anche tramite la protezione civile, i volontari, ma mi è stato riferito che non si tratta di smarrimento o di fuga bensì di altro, probabilmente, dinamiche familiari''. Non è chiaro a cosa alluda il sindaco, scrive CataniaToday, ma ciò che è emerso è che il padre della bambina ha dei precedenti penali, per una rapina in una gioielleria e per reati in materia di droga. Tra i riscontri al vaglio degli inquirenti anche le registrazioni delle telecamere di sorveglianza delle case vicine alla zona in cui sarebbe avvenuto il possibile rapimento. I carabinieri hanno, infatti, acquisito le registrazioni delle telecamere di un'abitazione privata per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. I genitori, che sembra non siano al momento conviventi, e i familiari della piccola sono stati sentiti dai carabinieri.

La Procura di Catania ha diffuso due foto della bambina: una dell'8 maggio, nitida, e l'altra sfocata di oggi in cui si vede chiaramente Elena. In quella di oggi la piccola si vede in un'immagine riflessa, indossare una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, mentre sembra giocare serenamente. In quella dell'8 maggio, che sembra scattata all'asilo, Elena indossa il sopra di una tuta e mostra un biglietto con in basso la parte finale della scritta "Auguri mamma". Sono ore di grande apprensione. Un flusso di appelli e di angoscia sui social: "Riportatela a casa". "Da padre ho i brividi - dice Francesco D’Urso Somma, già candidato a sindaco di Mascalucia - Che sia un regolamento di conti, o screzi in famiglia, si tratta di una creatura innocente".

Piera Maggio: "Liberatela"

"Liberate Elena. Non fategli del male, lasciatela in qualche posto, anche vicino una chiesa in modo che la sua famiglia possa riabbracciarla! I bambini non si toccano! Tornate indietro sui vostri passi, prima che sia troppo tardi. Abbiate un minimo di pietà per questa bambina". E' l'appello di Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, la bambina sparita nel nulla il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo nel Trapanese quando non aveva neppure quattro anni, ai rapitori della piccola Elena.

Aggiornamento ore 8.45 - Notte in caserma per i genitori della piccola Elena Del Pozzo, la bambina di quattro anni rapita ieri pomeriggio da tre uomini incappucciati mentre la bimba era con la madre a Tremestieri, nel catanese. Sono stati ascoltati sia i genitori che i familiari della bambina e alcuni amici di famiglia. Fino a questo momento non c'è traccia della piccola.

Aggiornamento ore 9.25 - I carabinieri si sono recati oggi nella casa della madre a Mascalucia. Presso la villetta, in via Filippo Turiati, si sta svolgendo una ispezione da parte dei carabinieri del Sis, il servizio di investigazioni scientifiche che, in casi come questo, ha il compito di rilevare qualsiasi traccia, biologica o meno, che possa essere utile alle indagini. Si tratta - scrive Andrea Di Grazia su CataniaToday - di una villetta isolata, attualmente interessata da lavori edili.

