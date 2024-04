L'influencer Elena Berlato aggredita e rapinata: "Sono finita in ospedale"

"Sono stata rapinata e sono finita pure in ospedale. Ora sto meglio, vi racconterò di più appena mi sarò ripresa del tutto". A scriverlo, su Instagram, è l'influencer e modella Elena Berlato, 28 anni, aggredita domenica pomeriggio a Milano, nella zona di Parco Sempione. Una brutta disavventura per l'influencer 28enne che su Instagram ha quasi un milione di follower ed è attiva anche su Onlyfans. Secondo quanto riferisce MilanoToday, a rapinare la modella sarebbero stati tre uomini - descritti come sudamericani - che l'avrebbero sorpresa mentre era seduta ai tavolini di un bar portandole via un iPhone 15.

La donna ha cercato di rincorrere i tre ladri, che sono riusciti a rifugiarsi all'interno della metro di Cadorna. La Berlato, stando a quanto ricostruito dalla polizia, è anche riuscita per un attimo a bloccare uno dei tre, che però l'ha spinta e fatta cadere per guadagnarsi la fuga.

All'arrivo degli agenti, i tre avevano già fatto perdere le loro tracce, scappando col bottino. La 28enne, soccorsa dal 118, è poi finita in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli, anche perché ha accusato un malore, sembrerebbe una crisi respiratoria.

Lunedì mattina, verso le 12, l'influencer ha postato sul proprio profilo una story che la riprende in ospedale promettendo di raccontare i dettagli dell'accaduto non appena starà meglio.