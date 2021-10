Aspetta l'ex fidanzata sotto casa e la uccide a martellate: arrestato

Ancora un terribile femminicidio in Italia, stavolta a Castegnato, in provincia di Brescia. Intorno alle ore 20 di oggi, mercole dì 20 ottobre, il 49enne Ezio Galesi, ha ucciso a martellate la ex compagna Elena Casanova, sua coetanea.

Secondo la prima ricostruzione, lui la stava aspettando sotto casa. Per la donna non c'è stato niente da fare. La pattuglia dei carabinieri arrivata sul posto dopo una segnalazione ha già arrestato il 49enne, che si trova in caserma.

Dopo averla uccisa, sembra sia stato lui stesso a chiamare il 112. Sul posto sono state subito inviate un'ambulanza e un'auto medica, ma per la donna non c'era già più nulla da fare.