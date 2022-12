Elena Fiore, la giovane mamma morta dopo il parto

Ha un malore mentre è all’ottavo mese di gravidanza e muore subito dopo aver messo alla luce il proprio figlio. È straziante quanto accaduto a Elena Fiore, un mamma di 27 anni deceduta quattro giorni dopo il parto, all'ospedale di Cosenza.

Il calvario ha avuto inizio nella notte fra il 23 e il 24 dicembre scorso, quando la giovane ha avuto un malore ed è stata trasportata all'ospedale. Lì i medici hanno riscontrato una grave emorragia celebrale che metteva in pericolo la vita della 27enne e dunque anche del bimbo che portava in grembo. Così i medici hanno dovuto procede con un parto cesareo. Poi la donna, è rimasta in coma per quattro giorni, fino a quando non è morta, senza aver mai conosciuto suo figlio.

Il piccolo sta bene ma crescerà senza la madre. Un dolore enorme per i familiari attorno ai quali si è stretta l’intera comunità di Acri. Ieri si sono tenuti i funerali di Elena Fiore in una chiesa, quella della Santissima Annunziata, che non è riuscita contenere tutti i presenti. Tanti hanno deciso di andare a rendere omaggio alla giovane mamma morta dopo aver dato alla luce suo figlio.

"Di tragedie cosi non ne possiamo più". Questo recitava uno striscione affisso davanti alla chiesa, che racchiude tutto dolore di una famiglia ma anche di tutta la comunità di Acri, dove la donna viveva insieme ai genitori.