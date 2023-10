Elenoire Casalegno inseguita e assalita in centro (in pieno giorno): "Non è possibile andare avanti così"

"Sono stata inseguita e assalita mentre camminavo per strada, in pieno giorno, nel centro di Milano". È la denuncia fatta dalla conduttrice Elenoire Casalegno sui social. Il volto noto della tv parla di una città "invivibile in cui c’è da aver paura".

Elenoire Casalegno ricostruisce quanto le è capitato domenica mattina con una storia su Instagram e si rivolge al sindaco di Milano, Beppe Sala. "Alle 11, con la luce e in pieno centro, sono stata inseguita e assalita da uno squilibrato, non so che altro termine potrei utilizzare - racconta - . È intervenuto un altro uomo che ha iniziato a urlargli contro, io mi sono infilata in un negozio e mi sono fatta venire a prendere. Io capisco che le necessità di una città siano molteplici, ma la priorità è la sicurezza dei cittadini - prosegue Elenoire Casalegno - . Questa città è diventata invivibile. C'è paura di passeggiare in centro in pieno giorno e non è possibile andare avanti così".

