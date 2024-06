Elettra muore a 18 mesi soffocata da un tappo di plastica, la mamma: "Perso troppo tempo nei soccorsi"

Capelli biondi, guance paffute e un sorriso contagioso. Eccola Elettra, 18 mesi. La pagina Facebook di mamma Emili è piena di foto e video della piccola. Lei però adesso non c'è più: è morta soffocata dopo avere ingerito un tappo in plastica mentre era nella sua casa del Lido di Venezia. Adesso i genitori piangono la loro "leonessa", come l'hanno definita, ma si chiedono anche se nella catena dei soccorsi qualcosa non abbia funzionato.

Elettra ha ingerito un piccolo tappo di plastica venerdì. È stata portata prima al pronto soccorso del Lido, qui è stato chiamato l'elisoccorso da Treviso ma una volta atterrato non è ripartito per un guasto al motore ed è stato necessario l'intervento di un secondo elicottero da Padova. La piccola è morta nel reparto di rianimazione pediatrica di Padova sabato mattina. "La mia bambina è stata una leonessa. Ha combattuto con ogni singola fibra del suo essere per restare con noi. Ha resistito quasi un giorno e una notte attaccata a una macchina", dice la mamma.

Ospedale senza macchinario ed elisoccorso bloccato

Parlando con la stampa locale mamma Emili ripercorre le ultime ore con la sua bimba. "Dovevo lavarle i denti - spiega - Lei ha trovato un prodotto sigillato ancora nella plastica, con i dentini è riuscita a rompere la confezione e il tappo si è sfilato - finendole in gola -. Una cosa veramente assurda perché era sigillato, ancora. Mi sono accorta immediatamente. Non è stato perso un secondo. Io subito ho provato con le manovre ma era troppo in fondo. Siamo andati al Monoblocco del punto di primo intervento al Lido. Siamo arrivati alle 7.10 di venerdì mattina e l'elicottero del 118 - per portare via Elettra in condizioni disperate - è arrivato alle 7.30 da Treviso con dei paramedici. Dovevano stabilizzarla. Sono partiti alle 11 con un secondo elicottero mandato da Padova perché il primo, in avaria, non è riuscito a decollare e così è stato perso tempo prezioso, molto tempo, troppo tempo".

Una volta in Pediatria Elettra è stata attaccata alla Ecmo, ma era rimasta troppo tempo senza ossigeno. "Il tappo che aveva ingoiato l'hanno tolto loro con una pinza, dopo ore che eravamo lì al Monoblocco. La nostra domanda è perché non l'hanno tolto subito al Lido e si è atteso così tanto? Io ho più volte implorato di tagliare per vedere di togliere il tappo. Mi hanno risposto che al Lido non c'è l'apparecchio per vedere dov'era l'ostruzione", si chiede adesso la mamma.

Il dubbio della famiglia è uno, lancinante: un macchinario in più in dotazione all'ospedale poteva salvare Elettra? "Sono stati bravi i paramedici del Lido - sottolinea Emili - perché per un'ora e mezza le hanno fatto le manovre senza arrendersi. Se ci fosse stato il macchinario per vedere dov'era l'ostruzione forse avrebbero potuto tagliare e salvarla. La dottoressa di turno era presente, ma le azioni le hanno fatte tutte i paramedici, poi il cuore le era ripartito. Era perfetta la bambina, non ha mai avuto neanche la febbre in vita sua. È inaccettabile che al Lido ci sia solo un punto di primo intervento. Perché non è stata operata subito? Non è possibile averla persa così, non avere i macchinari in una struttura ospedaliera e che in un'emergenza così grave si debba aspettare un elicottero".