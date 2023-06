Il trapper dopo la condanna: "Ho preso 10 anni e rido, te piangi"

Dopo la condanna a 10 anni di reclusione continua a sbeffeggiare la vittima sui social. Elia Di Genova, il trapper romano conosciuto come Elia 17 Baby, condannato in primo grado per aver accoltellato Fabio Piu la notte del 14 agosto scorso, avrebbe scritto almeno tre post per deridere il 35enne di Sassari, entrato in aula in sedia a rotelle.

"Ho preso 10 anni e rido, te piangi", si legge in uno. "Ma se volevi fa il criminale , che l'hai fatta parti a fà la Denuncia?! La via e il numero civico miei c'è l'hai dai verbali ... hai detto al processo: Tanto ci vediamo a Roma! ti aspetto con ansia Jeeg Robot, metti le gomme da pioggia", in un altro fotografato dall’Unione Sarda.it.

"A tristezza si aggiunge tristezza", ha commentato Jacopo Merlini, legale di parte civile di Fabio Piu. La famiglia Piu avrebbe già incaricato l'avvocato Merlini per tutte le azioni a tutela della vittima. I magistrati del tribunale e della procura di Tempio avrebbero già acquisito almeno tre post comparsi sul profilo del trapper dopo la condanna e poi rimossi. La pm Nadia La Femina aveva chiesto 8 anni, ma il giudice Claudio Cozzella lo ha condannato a 10 anni di reclusione. Gli avvocati del trapper hanno annunciato che presenteranno ricorso.

Continua a leggere su Today.it...