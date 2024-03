Elicottero del 118 si schianta in montagna: equipaggio illeso

Un elicottero del 118 si è schiantato sul del Monte Rosa, ma per fortuna tutti e quattro i membri dell'equipaggio sono salvi. È successo sabato 16 marzo nei pressi della Capanna Margherita, in provincia di Vercelli.

Secondo le prime informazioni, il velivolo è caduto sul versante di Alagna Valsesia a circa 4.500 metri di altezza. Le persone a bordo (pilota, tecnico del soccorso alpino, tecnico di volo e cinofilo) non hanno riportato gravi conseguenze, tanto da essere trasferite in codice verde all'Ospedale di Borgosesia per gli accertamenti di rito.

Lo scorso luglio un altro elicottero era precipitato nella stessa zona. Anche in quell'incidente le 5 persone a bordo se l'erano cavata con qualche lieve ferita.