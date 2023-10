Elicottero precipita nel bacino di una cava, recuperato un corpo

I vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di una delle due persone disperse da ieri dopo che un elicottero, un Bell 206B JetRanger III, è precipitato nel bacino d'acqua di una cava di sabbia, chiamata Cava Sei, a Settepolesini, Bondeno, in provincia di Ferrara. Il ritrovamento è avvenuto verso le ore 14 di oggi, mercoledì 11 ottobre 2023 da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco. L'identità della vittima non è stata al momento confermata.

Sul velivolo viaggiavano il proprietario, l'imprenditore Hazem Bayumi, 73 anni, di origini egiziane e un fotografo italiano, ma sulla sua identità non ci sono ancora conferme ufficiali. Secondo le prime informazioni il corpo ritrovato dovrebbe appartenere a quest'ultimo. Sul posto è presente la sostituta procuratrice Barbara Cavallo, che già prima del ritrovamento del cadavere aveva programmato un sopralluogo insieme a un consulente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv), che ha aperto un'inchiesta di sicurezza, dopo il ritrovamento di alcuni rottami dell'elicottero, presumibilmente delle turbine. La Procura di Ferrara procede al momento per l'ipotesi di disastro colposo, senza iscritti nel registro degli indagati.

